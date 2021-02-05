Ситуация с распространением COVID-19 в регионе заметно улучшается.

В Подмосковье в ближайшее время могут отменить карантинные меры по коронавирусу. Таким заявлением порадовал жителей в пятницу, 5 февраля, губернатор Андрей Воробьев.

В интервью телеканалу "Россия 1" он рассказал, что в регионе активно проводится добровольная вакцинация. Ситуация с распространением COVID-19 заметно улучшается: число случаев заражения COVID-19 сокращается.

Благодаря этому все ограничения уже к концу недели могут быть сняты. Рестораны в Московской области уже открыты, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего в Подмосковье выявлено 197 413 случаев заражения коронавирусом, за сутки инфекцию подцепили 946 жителей. Излечились 158 141 человек, скончались 3 940.

Накануне антилидерами по ситуации с пандемией в регионе стали города Красногорск, Королев и Подольск. Там за 24 часа заболели 57, 48, и 43 человека соответственно.