В Подмосковье снимут ограничения по коронавирусу через пару дней

Ситуация с распространением COVID-19 в регионе заметно улучшается.

В Подмосковье в ближайшее время могут отменить карантинные меры по коронавирусу. Таким заявлением порадовал жителей в пятницу, 5 февраля, губернатор Андрей Воробьев.

В интервью телеканалу "Россия 1" он рассказал, что в регионе активно проводится добровольная вакцинация. Ситуация с распространением COVID-19 заметно улучшается: число случаев заражения COVID-19 сокращается.

Благодаря этому все ограничения уже к концу недели могут быть сняты. Рестораны в Московской области уже открыты, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Всего в Подмосковье выявлено 197 413 случаев заражения коронавирусом, за сутки инфекцию подцепили 946 жителей. Излечились 158 141 человек, скончались 3 940.

Накануне антилидерами по ситуации с пандемией в регионе стали города Красногорск, Королев и Подольск. Там за 24 часа заболели 57, 48, и  43 человека соответственно.   

Полина ДОРОЖКИНА

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