Кому выгодна пандемия: комментарий Мишустина

Кому выгодна пандемия: комментарий Мишустина
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые страны стараются из всего извлечь свою выгоду

Глава российского правительства Михаил Мишустин обрушился с резкой критикой на игроков международной арены, которые пытаются использовать мировую эпидемию в своих корыстных целях.

Руководитель кабмина напомнил, что от последствий буйства пандемии пострадало все человечество. Карантинные ограничения нанесли очень мощный удар по экономике всех стран.

В такой ситуации было бы логично пересмотреть свои позиции и быть максимально открытыми к сотрудничеству с другими государствами. Общими усилиями бороться с последствиями атаки вируса было бы проще.

Но не всем такой совместный подход к решению проблемы кажется правильным.

"К сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах", – передает слова Мишустина "Интерфакс".

Такое поведение ряда стран может спровоцировать неконтролируемые и весьма опасные процессы, подчеркнул премьер-министр.

Кстати, недавно Bloomberg похвалил Россию за успехи на фоне пандемии. Наша страна справилась с коронавирусным кризисом лучше Европы.

Ольга ФЕДОРОВА

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