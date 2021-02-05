Курс рубля
- Рубль подорожает к марту - прогноз
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Глава российского правительства
Михаил Мишустин обрушился с резкой критикой на игроков международной арены,
которые пытаются использовать мировую эпидемию в своих корыстных целях.
Руководитель кабмина напомнил, что от последствий буйства пандемии пострадало все человечество. Карантинные ограничения нанесли очень мощный удар по экономике всех стран.
В такой ситуации было бы логично пересмотреть свои позиции и быть максимально открытыми к сотрудничеству с другими государствами. Общими усилиями бороться с последствиями атаки вируса было бы проще.
Но не всем такой совместный подход к решению проблемы кажется правильным.
"К сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах", – передает слова Мишустина "Интерфакс".
Такое поведение ряда стран может спровоцировать неконтролируемые и весьма опасные процессы, подчеркнул премьер-министр.
Кстати, недавно Bloomberg похвалил Россию за успехи на фоне пандемии. Наша страна справилась с коронавирусным кризисом лучше Европы.
Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода