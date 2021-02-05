Столица постепенно освобождается от оков коронавирусных ограничений

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени столичные студенты снова смогут сесть за парты. С 8 февраля обучение в вузах, которые находятся в ведении города, вернется в очный формат.



Также столичный градоначальник отдал распоряжение разблокировать проездные карты учащихся.

Таким образом, очное обучение студентов московских вузов возобновится уже в грядущий в понедельник.

Напомним, до этого были смягчены ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры.

Кстати, недавно Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве. Карантин и меры в столице смягчат весной.