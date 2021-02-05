Курс рубля
- Рубль подорожает к марту - прогноз
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
722 новости
Глава Москвы Сергей Собянин
заявил, что в скором времени столичные студенты снова смогут сесть за парты. С
8 февраля обучение в вузах, которые находятся в ведении города, вернется в
очный формат.
Также столичный градоначальник отдал распоряжение разблокировать проездные карты учащихся.
Таким образом, очное обучение студентов московских вузов возобновится уже в грядущий в понедельник.
Напомним, до этого были смягчены ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры.
Кстати, недавно Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве. Карантин и меры в столице смягчат весной.
Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода
Дипломат не стал скрываться за деликатными формулировками