Московские студенты вернутся в аудитории - Собянин

Московские студенты вернутся в аудитории - Собянин
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Столица постепенно освобождается от оков коронавирусных ограничений

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что в скором времени столичные студенты снова смогут сесть за парты. С 8 февраля обучение в вузах, которые находятся в ведении города, вернется в очный формат.

Также столичный градоначальник отдал распоряжение разблокировать проездные карты учащихся.

Таким образом, очное обучение студентов московских вузов возобновится уже в грядущий в понедельник.

Напомним, до этого были смягчены ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. 

Кстати, недавно Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве. Карантин и меры в столице смягчат весной.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше

Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода

"Нездоровая ситуация": Лавров оценил отношения России и Европы

Дипломат не стал скрываться за деликатными формулировками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей