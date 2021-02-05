Страна не справляется с последствиями пандемии

Использование российской вакцины от коронавируса в Чехии может начаться раньше, чем будет вынесено решение о его регистрации в ЕС. Такую позицию озвучил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Сегодня, 5 февраля, он выехал в Будапешт для того, чтобы ознакомиться с опытом использования российского лекарства. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая не стала дожидаться разрешения использовать препарат. Также Бабиш намерен посетить Сербию с той же целью. После страна может пойти по пути Венгрии, не дожидаясь регистрации "Спутника V" в ЕС, сообщил премьер изданию Deník N.

Ситуация с коронавирусом вызвала легкую панику в Праге. Власти Чехии заявили о своем бессилии перед лицом пандемии. Глава Минздрава Ян Блатны отметил, что в стране слишком быстро распространяется британский штамм коронавируса, передает CT24.

Изначально провести прививочную кампанию среди населения планировали с использованием вакцин Pfizer и AstraZeneca, однако поставок стало критически не хватать на страны ЕС. Власти Чехии ранее заявляли, что рассматривают возможность применения "Спутника V" для вакцинации населения, но решение об этом намеревались принять только после одобрения вакцины Евросоюзом.

Сейчас в Чехии зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения – всего в стране проживает около 10,7 миллионов человек. Выздоровели 909 тысяч заболевших, всего в стране от последствий COVID-19 умерли 16 976 пациентов.

