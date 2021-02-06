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В России за последние 24 часа от коронавируса умерло 497 человек. Положительные тесты на ковид сдали 16 627. Вылечить медикам удалось 22 831 пациента.
На первом месте по заболеваемости коронавирусом Москва – 2214 случаев. Вторую строчку занимает Петербург – 1248 заражений. На третьем месте Подмосковье – 955 заболевших. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии коронавируса в России выявлено 3 951 233 заражений. Жертвами коронавируса стали 76 229 заболевших.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что московские студенты с 8 февраля возвращаются к очному обучению. Проездные карты учащихся разблокируют. Ранее градоначальник отметил, что большую часть ограничительных мер по коронавирусу, вероятно, снимут весной.
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