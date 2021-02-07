Свежая статистика по коронавирусу на 7 февраля

Свежая статистика по коронавирусу на 7 февраля
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
От COVID-19 умерли 432 человека

В России не утихает борьба с коронавирусом. За сутки в стране выявили 16 048 новых случаев заражения. За все время эпидемии инфекцию из Китая подхватили 3 967 281 россиян.

В Москве диагноз за сутки подтвердили у 2028 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID-19 сдали 1175 человек. В Подмосковье заболевших стало больше на 923 жителей.

Умерли от коронавируса за сутки 432 пациента. За все время эпидемии скончались 76 661 россиян.

Выздоровели за сутки 19 884 жителей страны. Всего болезнь одолели  3 456 210 человек.

Ученые, тем временем, поделились теориями о том, когда в России можно будет отказаться от масочного режима. По их мнению, которое передал РБК, при благоприятном развитии событий сделать это можно будет уже в конце весны этого года. При плохом сценарии динамика по заболеваемости может позволить пойти на отмену этой меры лишь летом. Однако точно делать прогноз пока рано, специалисты отмечают, что неизвестно, как поведет себя вирус дальше. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Австрии развеяли мифы о "Северном потоке – 2"

После заявления немцев свое мнение озвучил Курц

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей