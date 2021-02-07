От COVID-19 умерли 432 человека

В России не утихает борьба с коронавирусом. За сутки в стране выявили 16 048 новых случаев заражения. За все время эпидемии инфекцию из Китая подхватили 3 967 281 россиян.

В Москве диагноз за сутки подтвердили у 2028 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID-19 сдали 1175 человек. В Подмосковье заболевших стало больше на 923 жителей.

Умерли от коронавируса за сутки 432 пациента. За все время эпидемии скончались 76 661 россиян.

Выздоровели за сутки 19 884 жителей страны. Всего болезнь одолели 3 456 210 человек.

Ученые, тем временем, поделились теориями о том, когда в России можно будет отказаться от масочного режима. По их мнению, которое передал РБК, при благоприятном развитии событий сделать это можно будет уже в конце весны этого года. При плохом сценарии динамика по заболеваемости может позволить пойти на отмену этой меры лишь летом. Однако точно делать прогноз пока рано, специалисты отмечают, что неизвестно, как поведет себя вирус дальше.