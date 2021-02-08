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Борьба с коварной болезнью продолжается и дает ощутимые плоды: недуг постепенно сдает. позиции. На сегодня в России выявлены 3 983 197 инфицированных, что меньше предыдущих показателей. За сутки заболели 15 916 жителей страны.
Тесты на COVID-19 дали положительный результат еще у 1 728 горожан в Москве. На 1 551 выросло количество случаев заражения в Санкт-Петербурге. Еще у 912 человек в Московской области нашли коронавирус.
Сократилось и число жертв. За сутки от инфекции скончались 407 россиян. Всего за время пандемии умерли 77 068 жителей нашей страны.
Избавившихся от COVID-19 стало 3 472 091 человек. Со вчерашнего дня вылечились 15 881 пациент, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Австрия не исключает организации выпуска вакцины от коронавируса у себя. В стране готовы заняться производством препаратов, разработанных как российскими, так и китайскими учеными, но при одном условии – если их признают в Европе.
Ситуация
с пандемией вызвала легкую панику в Чехии. Власти страны признали свое бессилие
перед COVID-19, поэтому использование
российской вакцины от коронавируса в Чехии может начаться раньше, чем будет решено о его регистрации в ЕС.
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