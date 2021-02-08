Переболевшим коронавирусом грозит новая опасность

При сдаче теста нужно проверяться не только на COVID-19

У пациентов, которые перенесли коронавирус, повышается риск заболеть туберкулезом. Это происходит из-за того, что у зараженных инфекцией из Китая в легких формируются остаточные изменения в виде фиброза.

Туберкулез может проявиться не только после выздоровления от COVID-19, но и во время болезни, поэтому нужно проверяться сразу на начальном этапе, предупредили в Минздраве.

Конкретные последствия заражения коронавирусом у больных туберкулезом врачи пока не обнаружили, пишет телеканал "360".

Ранее эпидемиолог объяснил случай потери зрения после коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Передана нота протеста: Иран разозлился на Россию

Причиной стало название Персидского залива Арабским

Европе предрекли экономический коллапс при отказе от "Северного потока - 2"

Россия является единственным стабильным поставщиком газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей