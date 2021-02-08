При сдаче теста нужно проверяться не только на COVID-19

У пациентов, которые перенесли коронавирус, повышается риск заболеть туберкулезом. Это происходит из-за того, что у зараженных инфекцией из Китая в легких формируются остаточные изменения в виде фиброза.

Туберкулез может проявиться не только после выздоровления от COVID-19, но и во время болезни, поэтому нужно проверяться сразу на начальном этапе, предупредили в Минздраве.

Конкретные последствия заражения коронавирусом у больных туберкулезом врачи пока не обнаружили, пишет телеканал "360".

Ранее эпидемиолог объяснил случай потери зрения после коронавируса.