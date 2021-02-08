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У пациентов, которые перенесли коронавирус, повышается риск заболеть туберкулезом. Это происходит из-за того, что у зараженных инфекцией из Китая в легких формируются остаточные изменения в виде фиброза.
Туберкулез может проявиться не только после выздоровления от COVID-19, но и во время болезни, поэтому нужно проверяться сразу на начальном этапе, предупредили в Минздраве.
Конкретные последствия заражения коронавирусом у больных туберкулезом врачи пока не обнаружили, пишет телеканал "360".
Ранее эпидемиолог объяснил случай потери зрения после коронавируса.
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