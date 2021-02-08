Туризма не будет: вакцина не станет пропуском для заграничных поездок

Несмотря на февральские морозы, все больше россиян ощущают неизбежность прихода весны, а с ней и традиционного сезона путешествий

Судя по данным "оперативного штаба", пандемия коронавируса в стране постепенно сдает позиции, что заставляет многих задуматься и о возможности поездок в другие страны. Сообщения о вакцинациях, начавшихся практически по всему миру, только подкрепляют эти мечты.

Действительно, сделав прививку, человек должен (по уверениям производителей вакцин) получить длительный иммунитет от COVID-19, что гарантирует ему невозможность заразиться самому, и заразить тех, кто его окружает. Миллионы людей по всему миру продолжают испытывать уверенность в том, что сертификат о вакцинировании станет для них пропуском в любую страну мира.

Как бы не так…

Раздвоение Европы

О скорых (и не скорых, возможно, тоже) поездках в страны ЕС россиянам (и не только им), сделавшим прививку от COVID-19, скорее всего стоит забыть. Как заявил на минувшей неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель в интервью "Интерфаксу", ЕС не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз.

По словам еврочиновника, из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2 лидеры ЕС признали, что критерии для поездок в Евросоюз должны быть пересмотрены с учетом научных рекомендаций, с последующим введением дополнительных мер предосторожности.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка – мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", – заявил Борель. Пока же, по его словам, нельзя сказать, когда страны ЕС решат открыть внешние границы союза для необязательных поездок.

Напомним, что 2 февраля Совет ЕС пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из государств, не входящих в объединение, разрешив его для граждан стран, где число новых случаев инфицирования не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Также, такие страны должны проводить более 300 тестов на 100 тыс. жителей в течение семи дней, при том, что число положительных результатов за этот период не должно превышать 4%. В списке государств, гражданам которых разрешен въезд в Шенгенскую зону, оказались Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. Россия, как видно, в данный список не попала.

Очевидно, что оба указанных выше решения противоречат друг другу, а тем более недавнему заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявлявшей о необходимости создание сертификата о вакцинации, признанного всеми странами Евросоюза. По его словам, такой документ должен будет упростить поездки между странами ЕС.

Заявление фон дер Ляйен стало ответом на обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, предложившего ввести прививочный сертификат для упрощения поездок в страны ЕС. "Для таких стран, как Греция, которые зависят от туризма, крайне важно, чтобы этот вопрос был решен до начала летнего сезона", – объяснил свое обращение Мицотакис. Пока же, Греция для поддержания туризма, являющегося одним из важнейших отраслей экономики, ввела собственный прививочный сертификат.

Отставить самодеятельность

На первый взгляд, введение единого порядка въезда в страны ЕС по сертификату о прививке от COVID-19 кажется наиболее оптимальным способом начать восстановление европейской туристической отрасли. Однако на деле это далеко не так.

Против такого решения выступил комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В его заявлении говорится о том, что ВОЗ не рекомендует вводить обязательное требование о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса для международных поездок.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции (COVID-19) пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников", – говорится в документе. Также в комитете напомнили, что даже при наличии у путешественника справки о вакцинации, это не означает, что он должен освобождаться от соблюдения других мер по снижению риска распространения заболевания.

В переводе с чиновничьего на русский язык это означает, что наличие прививки не будет гарантировать туристу попадание в страны ЕС, минуя существующие ныне жесткие и почти непреодолимые ограничения. С этим вполне созвучно и последнее заявление Жозепа Бореля, фактически заблокировавшее возможность упрощенного въезда в страны Евросоюза.

Туризма не будет?





Если за время, оставшееся до начала нового турсезона в ЕС не придут к какому-то единому решению, то о полноценных туристических поездках по странам союза и шенгенской зоны говорить не приходится. Равно как и о том, что страны ЕС смогут решить этот вопрос быстро. Большинство из них до сих пор находится в жестком локдауне, а их население вынуждено соблюдать драконовские санитарные нормы, под угрозой штрафов и других наказаний.

Судя по тому, что эти меры только ужесточаются под довольно странным предлогом мутации вируса и появление новых штаммов (все вирусы мутируют) не являющихся при этом более летальными, европейскими властями движут какие-то иные причины. И они имеют мало общего с восстановлением нормальной жизни, а тем более туристической отрасли.

Это значит, что даже в случае принятия каких-то позитивных решений, европейцам потребуется достаточно много времени для открытия своего туристического рынка. Сезон этого определенно ждать не будет, из чего следует, что турпоток в страны Европы в этот раз будет значительно ниже предыдущих значений. Если будет вообще…

Даже в случае принятия решения о въезде в страны по вакцине, для россиян это не будет иметь принципиального значения, так как вероятность сертификации российских вакцин в странах Европы крайне мала. По крайней мере, в этом году.

Возможно, конечно, появление достаточно узких лазеек, когда некоторые страны разрешат въезд на свои территории по вакцине, как это сделали Румыния и Кипр, или по отрицательным ПЦР. Но это вряд ли приведет к существенному росту туристических потоков.