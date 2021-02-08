В Подмосковье сняли ограничения по коронавирусу

Регион возвращается к обычной жизни

В Подмосковье начинается привычная "доковидная" жизнь. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в понедельник, 8 февраля, на совещании с зампредами регионального правительства.

"По сути, все ограничения сняты. На массовые мероприятия остались ограничения, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы",

– приводит слова губернатора сайт "Подмосковье сегодня".

Согласно постановлению, опубликованному на сайте подмосковного правительства, с 8 февраля для посещения вновь открыты ночные клубы, дискотеки и подобные объекты.

За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 912 новых случаев заражения коронавирусом, 956 человек выздоровели. Данные по России в целом можно посмотреть в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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