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Масочный режим может быть отменен уже в этом году, заявили в Роспотребнадзоре. Однако для этого россиянам будет необходимо соблюдать лишь одно условие.
По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, если граждане России продолжат соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса, не исключено, что уже в 2021 году маски можно будет снять.
Также эксперт добавила, что для окончания эпидемии необходимо, чтобы иммунитет к вирусу был у 60-70% россиян, сообщает РИА "Новости".
К счастью, статистика продолжает демонстрировать устойчивое снижение заболеваемости, в частности, благодаря вакцинации.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок отмены основных ограничений по коронавирусу.
Также с сегодняшнего дня ограничения по COVID-19 были сняты в Подмосковье.
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