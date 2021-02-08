Не исключено, что уже в 2021 россияне смогут отказаться от масок

Масочный режим может быть отменен уже в этом году, заявили в Роспотребнадзоре. Однако для этого россиянам будет необходимо соблюдать лишь одно условие.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, если граждане России продолжат соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса, не исключено, что уже в 2021 году маски можно будет снять.

Также эксперт добавила, что для окончания эпидемии необходимо, чтобы иммунитет к вирусу был у 60-70% россиян, сообщает РИА "Новости".

К счастью, статистика продолжает демонстрировать устойчивое снижение заболеваемости, в частности, благодаря вакцинации.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок отмены основных ограничений по коронавирусу.

Также с сегодняшнего дня ограничения по COVID-19 были сняты в Подмосковье.