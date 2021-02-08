Когда в России отменят масочный режим: в Роспотребнадзоре дали ответ

Не исключено, что уже в 2021 россияне смогут отказаться от масок

Масочный режим может быть отменен уже в этом году, заявили в Роспотребнадзоре. Однако для этого россиянам будет необходимо соблюдать лишь одно условие. 

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, если граждане России продолжат соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса, не исключено, что уже в 2021 году маски можно будет снять. 

Также эксперт добавила, что для окончания эпидемии необходимо, чтобы иммунитет к вирусу был у 60-70% россиян, сообщает РИА "Новости". 

К счастью, статистика продолжает демонстрировать устойчивое снижение заболеваемости, в частности, благодаря вакцинации. 

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок отмены основных ограничений по коронавирусу. 

Также с сегодняшнего дня ограничения по COVID-19 были сняты в Подмосковье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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