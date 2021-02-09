Пушков заявил о политической "близорукости" Зеленского

Пушков заявил о политической "близорукости" Зеленского
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор раскритиковал лидера Незалежной за отказ от российской вакцины против COVID-19

Действующий президент Украины Владимир Зеленский пускается в "нелепые рассуждения" о российской вакцине против коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам политика, специализация главы Незалежной заключается лишь в юморе. В политическом же отношении Зеленский "близорук".

Пушков вопрошает: каким образом себя поведет украинский лидер, если Евросоюз одобрит "Спутник V"? В таком случае, уверен сенатор, у Зеленского останется весьма ограниченное поле для маневров: либо срочно признавать российский препарат эффективным, либо же "повторять перлы" вслед за главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который ранее назвал лекарственный препарат, разработанный в РФ, "гибридным оружием", о чем политик написал в своем телеграмм-канале.

Ранее украинский лидер заявил, выступая на форуме перед СМИ, что эффективность российского препарата против коронавируса пока что не доказана, и по этой причине Киев не намерен закупать "Спутник V". При этом Зеленский заявил, что власти обязаны обеспечить граждан возможностью прохождения вакцинации, однако "50% в вакцинирование не верит". Позднее заявление главы Незалежной прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.


Егор МАЛКОВ

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