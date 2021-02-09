Cвежая статистика по коронавирусу в России на 9 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 9 февраля
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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За время пандемии уже скончались 77 598 жителей нашей страны

Число зараженных в России выросло на 15 019. Всего коронавирус диагностировали у 3 998 216 человек.

За сутки в Москве заболели 1 584 горожанина. В Санкт-Петербурге инфицированных стало больше на 1 078.  Еще у 903 человек в Московской области тесты на COVID-19 дали положительный результат. 

Во время пандемии коронавирус унес жизни 77 598 россиян. Только за последние 24 часа не стало 530 человек.

Излечились за сутки 21 795 пациентов. В целом, как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, выздоровели 3 493 886 жителей нашей страны.

Накануне сообщалось, когда в нашей стране могут отменить масочный режим. Такое возможно уже в этом году при условии, что у 60-70% россиян будет иммунитет к опасному вирусу.

Полина ДОРОЖКИНА

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