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Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию лекарственного препарата "Спутник V" против COVID-19. Представители РФПИ отметили, что полученное заявление уже приняли, а срок одобрения определяет регулятор европейской стороны.
Согласно приведенным данным, заявку подали еще в конце прошлого месяца. Представители регулятора организовали консультацию совместно с разработчиками препарата и РФПИ, которую провели несколькими неделями ранее.
Как отметили в РФПИ, в фонд поступило официальное подтверждение о принятии соответствующей заявки, передает РИА "Новости".
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