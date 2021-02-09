Европейский регулятор уже получил соответствующее обращение

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию лекарственного препарата "Спутник V" против COVID-19. Представители РФПИ отметили, что полученное заявление уже приняли, а срок одобрения определяет регулятор европейской стороны.

Согласно приведенным данным, заявку подали еще в конце прошлого месяца. Представители регулятора организовали консультацию совместно с разработчиками препарата и РФПИ, которую провели несколькими неделями ранее.

Как отметили в РФПИ, в фонд поступило официальное подтверждение о принятии соответствующей заявки, передает РИА "Новости".