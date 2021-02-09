Как COVID-19 появился в Ухане рассказали эксперты ВОЗ

Как COVID-19 появился в Ухане: рассказали эксперты ВОЗ
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Раскрыты подробности расследования о происхождении коронавируса

Выяснить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане, где его впервые обнаружили, невозможно. Полученные данные не содержат такой информации, рассказали эксперты Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции.

Расследование о происхождении коронавируса не нашло доказательств и того, что до декабря 2019 года коронавирус распространился именно с рынка этого города. Об этом сообщил глава китайской комиссии по реагированию на COVID-19 госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

Также до сих пор не известно животное, которое стало источником новой инфекции. Вероятность того, что она передалась человеку от летучей мыши, крайне мала, заявили в ВОЗ.

Случаи заражения отмечены не только на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане в декабре 2019 года. Их фиксировали на других торговых площадках, заключили специалисты, передает РИА "Новости".

В конце января родственники людей, ставших жертвами коронавируса в китайском Ухане, собирались раскрыть правду о COVID-19. Они думали сделать это в беседе  с экспертами ВОЗ, которые в тот момент прибыли в КНР.

Полина ДОРОЖКИНА

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