Указаны города в Подмосковье с наиболее тяжелой ситуацией по COVID-19

За время пандемии в регионе коронавирус нашли у 201 106 человек

Самая тяжелая ситуация по COVID-19 на сегодня в одном из городов Подмосковья. Об этом информирует Мособлштаб по борьбе с коронавирусом. 

Больше всего зараженных – в Балашихе. Только за сутки их число выросло на 125 человек.

Заметно меньшее прибавление инфицированных отмечено в Люберцах, там их 81. В Щелково заболели еще 70 человек, в Раменках – 63.

На 42 выросло число жителей Химок, которым поставили диагноз "COVID-19. в Солнечногорске за сутки обнаружено 40 зараженных, в Одинцово – 34, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Московской области за время пандемии выявлены 201 106 зараженных. За сутки у 903 жителей региона нашли коронавирус. Умерли всего 4 078 человек, излечились 162 039.

На днях сообщалось, когда в Подмосковье снимут ограничения по коронавирусу. Это стало возможно благодаря улучшению ситуации по заболеваемости.

Полина ДОРОЖКИНА

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