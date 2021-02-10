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В целом на 10 февраля инфицированы 4 012 710 россиян. В последние 24 часа заразились 14 494 жителя.
Еще 1 441 тест на коронавирус в Москве дали положительный результат. В Санкт-Петербурге за сутки неутешительный диагноз поставили 1 169 горожанам, а в Московской области – 650 жителям.
Умерли в течение одного дня 536 зараженных. Всего за время пандемии ушли из жизни 78 134 россиянина.
На сегодня 3 516 461 житель нашей страны, согласно данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом, сумели победить COVID-19. За сутки излечились 22 575 человек.
Тем временем жители Украины очень болезненно отреагировали на сообщение о непомерной щедрости Вашингтона. США объявил о скорой доставке Незалежной холодильников для хранения препаратов от коронавируса, которых там нет.
Ранее эксперты ВОЗ рассказали, что
узнать, как COVID-19 появился в Ухане, оказалось невозможно. Также до сих пор не известно животное, которое стало источником новой
инфекции.
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