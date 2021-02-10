ЕС на грани раскола из-за российского "Спутника V" - СМИ

ЕС на грани раскола из-за российского "Спутника V" - СМИ
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Стремительное распространение коронавируса побуждает некоторые страны не дожидаться регистрации российской вакцины

Отношения между странами внурти Евросоюза могут затрещать по швам из-за российской вакцины от коронавируса, считает британский журналист Тим Макналти. Немалый вклад в это может внести Италия, заявившая о намерении прибегнуть к вакцинации "Спутником V", "сократив время на бюрократические процедуры". 

Советник по здравоохранению итальянского региона Лацио Алессио заявил, что при борьбе с инфекцией время является фундаментальным фактором. Поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer в ЕС срываются, что ставит под удар прививочную кампанию по всей Европе. В связи с этим, отметил Алессио, Италия может рассмотреть вариант использования российского лекарства. 

"Мы попросим провести тестирование "Спутника V" как можно быстрее, ограничив время на бюрократию. Ведь это вакцина, которую уже применяют во многих странах мира", – указал он.

Как пишет Макналти в Daily Express, своим решением Италия угрожает расколось ЕС на части. Сейчас российская вакцина используется в Венгрии, которая одной из первых европейских стран решила использовать "Спутник V", не дожидаясь одобрения в Европе. Как отмечали в Евросоюзе, "обойти" запрет на применение несертифицированного лекарства, не опасаясь ответных мер от других государств, страна смогла благодаря особенностям собственного законодательства. Однако в последнее время все больше государств-участников ЕС рассматривают возможность использовать российское средство. 

К примеру, об этом раздумывают власти Чехии, где ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых в Европе. О намерении прибегнуть к вакцинации населения "Спутником V" заявлял канцлер Австрии Себастьян Курц, но пока он отмечает, что страна пойдет на это только после одобрения лекарства в ЕС. Также о готовности использовать препарат из России заявляли в Германии, пишет телеканал "360"

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Почему США отстали от России в ядерном вооружении - эксперт

Пентагон спускает деньги на закупку разных "безделушек"

Боррель обещал Европарламенту ввести новые санкции против России

Отношения между Москвой и Брюсселем зашли в тупик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей