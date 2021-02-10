ЕС на грани раскола из-за российского "Спутника V" - СМИ

Стремительное распространение коронавируса побуждает некоторые страны не дожидаться регистрации российской вакцины

Отношения между странами внурти Евросоюза могут затрещать по швам из-за российской вакцины от коронавируса, считает британский журналист Тим Макналти. Немалый вклад в это может внести Италия, заявившая о намерении прибегнуть к вакцинации "Спутником V", "сократив время на бюрократические процедуры".

Советник по здравоохранению итальянского региона Лацио Алессио заявил, что при борьбе с инфекцией время является фундаментальным фактором. Поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer в ЕС срываются, что ставит под удар прививочную кампанию по всей Европе. В связи с этим, отметил Алессио, Италия может рассмотреть вариант использования российского лекарства.

"Мы попросим провести тестирование "Спутника V" как можно быстрее, ограничив время на бюрократию. Ведь это вакцина, которую уже применяют во многих странах мира", – указал он.

Как пишет Макналти в Daily Express, своим решением Италия угрожает расколось ЕС на части. Сейчас российская вакцина используется в Венгрии, которая одной из первых европейских стран решила использовать "Спутник V", не дожидаясь одобрения в Европе. Как отмечали в Евросоюзе, "обойти" запрет на применение несертифицированного лекарства, не опасаясь ответных мер от других государств, страна смогла благодаря особенностям собственного законодательства. Однако в последнее время все больше государств-участников ЕС рассматривают возможность использовать российское средство.

К примеру, об этом раздумывают власти Чехии, где ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых в Европе. О намерении прибегнуть к вакцинации населения "Спутником V" заявлял канцлер Австрии Себастьян Курц, но пока он отмечает, что страна пойдет на это только после одобрения лекарства в ЕС. Также о готовности использовать препарат из России заявляли в Германии, пишет телеканал "360".