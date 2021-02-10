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Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что необходимость носить маску теперь будет иметь лишь рекомендательный характер. Об этом он сообщил народу во время прямого эфира в соцсетях.
Решение вступает в силу с 12 февраля, пишут "Известия". Также с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров. Также родителей начнут пускать на детские утренники, а свадьбы разрешили проводить с ограничением до 20 гостей.
Власти назвали ситуацию с коронавирусом в республике стабильной из-за начавшейся массовой вакцинации, сообщает "Свободная пресса".
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