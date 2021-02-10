В одном из регионов России отменили масочный режим

продолжениеCвежая статистика по коронавирусу в России на 10 февраля
Решение вступает в силу с четверга

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что необходимость носить маску теперь будет иметь лишь рекомендательный характер. Об этом он сообщил народу во время прямого эфира в соцсетях. 

Решение вступает в силу с 12 февраля, пишут "Известия". Также с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров. Также родителей начнут пускать на детские утренники, а свадьбы разрешили проводить с ограничением до 20 гостей. 

Власти назвали ситуацию с коронавирусом в республике стабильной из-за начавшейся массовой вакцинации, сообщает "Свободная пресса". 


Роман ИГНАТОВ

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