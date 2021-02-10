Премьер Украины предупредил Европу об опасности вакцины "Спутник V"

Премьер Украины предупредил Европу об опасности вакцины "Спутник V"
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Киев вновь обратился к Брюсселю за помощью

Россия не просто так навязывает свою вакцину "Спутник V" другим странам. Она хочет таким способом усилить свое политическое влияние. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, прибывший в Брюссель для переговоров с представителями ЕС о помощи Киеву в борьбе с коронавирусом.

По словам Шмыгаля, "Россия фактически пытается навязать вакцину собственного производства" украинским регионам, неподконтрольным Киеву, и "многим странам Восточной Европы". Это опасно, поскольку усиливает влияние Москвы.

"Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам нужна поддержка Евросоюза. … Лучше всего, если бы мы начали получить вакцины от отдельных стран-членов ЕС",

заявил Шмыгаль в интервью Politico.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не даст согласия на использование в стране российской вакцины.

Незалежная рассчитывает на поставки вакцин от коронавируса в рамках благотворительной программы COVAX. Эту помощь ей обещают предоставить, передает "Интерфакс". При этом в ВОЗ идут дискуссии о внесении российского "Спутника V" в список препаратов, распространяемых в рамках COVAX. Если это решение будет принято, выбирать Киеву уже не придется.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Почему Европа неожиданно полюбила Спутник <цензура> ? Да потому что им не хватает вакцин ! НЕ ХВАТАЕТ ! Американцы и Британцы прививают своих граждан обделяя европейцев ! А наивные украинцы клянчат у Европы вакцины ! Смех да и только !
Гость
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Интересно есть-ли вакцина от идиотизма и фашизма? Похоже что нет, а жаль в незалежной нужна массовая вакцинация.
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