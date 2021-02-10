Премьер Украины предупредил Европу об опасности вакцины "Спутник V"

Киев вновь обратился к Брюсселю за помощью

Россия не просто так навязывает свою вакцину "Спутник V" другим странам. Она хочет таким способом усилить свое политическое влияние. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, прибывший в Брюссель для переговоров с представителями ЕС о помощи Киеву в борьбе с коронавирусом.

По словам Шмыгаля, "Россия фактически пытается навязать вакцину собственного производства" украинским регионам, неподконтрольным Киеву, и "многим странам Восточной Европы". Это опасно, поскольку усиливает влияние Москвы.

"Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам нужна поддержка Евросоюза. … Лучше всего, если бы мы начали получить вакцины от отдельных стран-членов ЕС",

– заявил Шмыгаль в интервью Politico.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не даст согласия на использование в стране российской вакцины.

Незалежная рассчитывает на поставки вакцин от коронавируса в рамках благотворительной программы COVAX. Эту помощь ей обещают предоставить, передает "Интерфакс". При этом в ВОЗ идут дискуссии о внесении российского "Спутника V" в список препаратов, распространяемых в рамках COVAX. Если это решение будет принято, выбирать Киеву уже не придется.