Американцы оценили высокий уровень развития науки и профессионализм ученых

Еще недавно западные страны были настроены категорически против российской вакцины "Спутник V", высказываясь, что не будут испытывать ее даже на обезьянах. Однако эффективность препарата и его признание все большим числом государств указывает на то, что изобретение вакцины может обернуться для России "глобальной историей успеха". Об этом написали американские СМИ.

Авторы британского медицинского журнала Lancet отметили, что эффективность "Спутника V" спустя 21 день после прививки составляет более 91%, что ставит его в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna. Российский препарат уже разрешили более чем в десятке стран, а после публикации в авторитетном издании их станет только больше.

Таким образом, ситуация с вакциной говорит о высоком уровне российской науки. На Западе принято говорить о ней с пренебрежением, отмечая, все все хорошие ученые уехали за рубеж, пишет The Washington Post. Однако стоит признать: Владимир Путин в последние годы инвестирует в научные исследования, и разработка вакцины лишь говорит о правильности выбранного президентом курса.

Страны Европы пока не пришли к общему мнению относительно "Спутника V", но все больше членов ЕС раздумывают о закупке препарата.