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В России продолжается массовая вакцинация населения. Тем временем Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежие данные, согласно которым за сутки заболели 15 038 человек. С начала пандемии выявлено 4 027 748 случаев заражения.
По-прежнему лидирует среди городов с наибольшим числом инфицированных Москва, там их 2 040. Также COVID-19 обнаружили еще у 1 127 горожан в Санкт-Петербурге и у 721 жителя в Подмосковье.
За сутки скончались 553 пациента с диагнозом "коронавирус". В целом не стало 78 687 россиян.
Уже избавились от опасной инфекции 3 538 422 жителя нашей страны. В последние 24 часа выздоровели 21 961 человек.
Тем временем российский "Спутник V" похвалили в США. Этому способствовала эффективность этого препарата от COVID-19, которая спустя три недели после прививки составляет более 91%.
Накануне стало известно о смерти россиянина через пять дней после вакцинации от коронавируса. Как установили врачи, 40-летний житель города Кемь в Карелии скончался из-за переохлаждения.
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