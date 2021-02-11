Значительная победа – в нашей стране уже 3 538 422 жителя избавились от опасной инфекции

В России продолжается массовая вакцинация населения. Тем временем Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежие данные, согласно которым за сутки заболели 15 038 человек. С начала пандемии выявлено 4 027 748 случаев заражения.

По-прежнему лидирует среди городов с наибольшим числом инфицированных Москва, там их 2 040. Также COVID-19 обнаружили еще у 1 127 горожан в Санкт-Петербурге и у 721 жителя в Подмосковье.

За сутки скончались 553 пациента с диагнозом "коронавирус". В целом не стало 78 687 россиян.

Уже избавились от опасной инфекции 3 538 422 жителя нашей страны. В последние 24 часа выздоровели 21 961 человек.

Тем временем российский "Спутник V" похвалили в США. Этому способствовала эффективность этого препарата от COVID-19, которая спустя три недели после прививки составляет более 91%.

Накануне стало известно о смерти россиянина через пять дней после вакцинации от коронавируса. Как установили врачи, 40-летний житель города Кемь в Карелии скончался из-за переохлаждения.