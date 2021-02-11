Первые пациенты заразились за несколько месяцев до объявления об инфекции

Китай сообщил о первых случаях заражения COVID-19 в начале декабря 2019 года. По данным властей, источником болезни стал рынок морепродуктов в городе Ухань. Однако эксперты ВОЗ предположили, что коронавирус возник за два месяца до официального заявления.

По словам специалистов, в октябре 2019 года в центральной части страны с похожими на COVID-19 симптомами были госпитализированы 90 человек. Власти КНР провели анализы на антитела более чем у половины этих пациентов, но следов заражения не нашли. Впрочем, содержание антител за это время могло упасть до такого уровня, что теперь их нельзя выявить, отметили эксперты ВОЗ.

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования. Специалисты попросили власти Китая провести более широкие анализы крови, собранных осенью 2019 года, но руководство страны сообщило, что пока не получило на это разрешение, сообщает Wall Street Journal.

Ранее эксперты ВОЗ отметили: выяснить, как коронавирус попал на рынок в Ухане, невозможно. Кроме того, этому нет доказательств.