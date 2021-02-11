Из-за COVID-19 не стало 1,7-1,8 граждан

За последнее время не стало огромного количества россиян. Смертность в нашей стране значительно выросла – на 17,9%. Почему это произошло, объяснил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он сказал, что основная причина заключается не в коронавирусе, как можно подумать. Две трети скончавшихся в 2020 году – это люди с другими болезнями, которым не оказали нужной медицинской помощи.

На одного умершего в мире из-за COVID-19 приходятся двое, лишившихся жизни потому, что силы врачей направлены на лечение заразившихся новой инфекцией. Так же, согласно данным за десять месяцев 2020 года, происходит и в нашей стране, отметил врач в эфире "Национальной службы новостей".

По словам Мясникова, смертность от коронавируса в России составляет 1,7-1,8%. В целом по миру она тоже меньше 2%.

За все время пандемии не стало двух миллионов жителей Земли. При этом столько же скончались от СПИДа и полтора миллиона – от туберкулеза, а утонули 500 тысяч человек, передает URA.RU.