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За последнее время не стало огромного количества россиян. Смертность в нашей стране значительно выросла – на 17,9%. Почему это произошло, объяснил известный врач и телеведущий Александр Мясников.
Он сказал, что основная причина заключается не в коронавирусе, как можно подумать. Две трети скончавшихся в 2020 году – это люди с другими болезнями, которым не оказали нужной медицинской помощи.
На одного умершего в мире из-за COVID-19 приходятся двое, лишившихся жизни потому, что силы врачей направлены на лечение заразившихся новой инфекцией. Так же, согласно данным за десять месяцев 2020 года, происходит и в нашей стране, отметил врач в эфире "Национальной службы новостей".
По словам Мясникова, смертность от коронавируса в России составляет 1,7-1,8%. В целом по миру она тоже меньше 2%.
За все время пандемии не стало двух миллионов жителей Земли. При этом столько же скончались от СПИДа и полтора миллиона – от туберкулеза, а утонули 500 тысяч человек, передает URA.RU.
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