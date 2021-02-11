Вакцина от кризиса: "Спутник V" помог восстановлению экономики России

В МВФ оценили меры борьбы с эпидемией в РФ

Россия сможет в кратчайшие сроки перезапустить экономику после проблем, вызванных эпидемией коронавируса, благодаря отечественной вакцине "Спутник V". К таким выводам пришли аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

По оценке МВФ, в разгар пандемии власти РФ приняли грамотные меры, способствующие снижению экономических и социальных потрясений. В частности, речь о налоговых изменениях и смягчении денежно-кредитной политики. Затем огромную роль сыграли российские ученые-медики, разработавшие эффективную вакцину от COVID-19.

"Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии. Вероятно, что эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению экономики", – дали прогноз в МВФ.

Собственно, это уже происходит. В то время, пока страны в Европе усиливают ограничения, продлевают локдауны и комендантские часы, в России, наоборот, карантин снимают. Так, Москва практически вернулась к привычной жизни. Да, еще нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но весь бизнес работает.

Заболеваемость коронавирусом в столице снизилась до уровня сентября – накануне был зарегистрирован 1441 новый случай. Причем это уже четкая тенденция. Возвращение москвичей в офисы, открытие ночных заведений, увеличение загрузки общественного транспорта не привело к новой вспышке эпидемии. При этом кампания по вакцинации набирает обороты, что еще больше снижает риск новой волны коронавируса.

Предоставление российской вакцины другим странам также способствует восстановлению экономики как в масштабах РФ, так и общемировом. Россия укрепляет свою репутацию на международном уровне, а ее партнеры получают возможность думать не о мерах против пандемии, а о возобновлении производства.

Ранее в Москве наградили молодых ученых за открытия на фоне эпидемии COVID-19. Как отметил мэр города Сергей Собянин, Москва гордится, что именно ее специалисты первыми расшифровали геном коронавируса, что позволило создать эффективные препараты против него.