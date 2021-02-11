Вакцина от кризиса: "Спутник V" помог восстановлению экономики России

Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
Россия сможет в кратчайшие сроки перезапустить экономику после проблем, вызванных эпидемией коронавируса, благодаря отечественной вакцине "Спутник V". К таким выводам пришли аналитики Международного валютного фонда (МВФ).
По оценке МВФ, в разгар пандемии власти РФ приняли грамотные меры, способствующие снижению экономических и социальных потрясений. В частности, речь о налоговых изменениях и смягчении денежно-кредитной политики. Затем огромную роль сыграли российские ученые-медики, разработавшие эффективную вакцину от COVID-19.
"Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии. Вероятно, что эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению экономики", – дали прогноз в МВФ.
Собственно, это уже происходит. В то время, пока страны в Европе усиливают ограничения, продлевают локдауны и комендантские часы, в России, наоборот, карантин снимают. Так, Москва практически вернулась к привычной жизни. Да, еще нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но весь бизнес работает.
Заболеваемость коронавирусом в столице снизилась до уровня сентября – накануне был зарегистрирован 1441 новый случай. Причем это уже четкая тенденция. Возвращение москвичей в офисы, открытие ночных заведений, увеличение загрузки общественного транспорта не привело к новой вспышке эпидемии. При этом кампания по вакцинации набирает обороты, что еще больше снижает риск новой волны коронавируса.
Предоставление российской вакцины другим странам также способствует восстановлению экономики как в масштабах РФ, так и общемировом. Россия укрепляет свою репутацию на международном уровне, а ее партнеры получают возможность думать не о мерах против пандемии, а о возобновлении производства.
Ранее в Москве наградили молодых ученых за открытия на фоне эпидемии COVID-19. Как отметил мэр города Сергей Собянин, Москва гордится, что именно ее специалисты первыми расшифровали геном коронавируса, что позволило создать эффективные препараты против него.
Берлин придумал вариант спасти проект
Глава государства потребовал решить проблемы с деньгами бюджетников