Наибольшее число новых случаев выявлено в Красногорске

Стало известно, какие подмосковные города лидируют по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 11 февраля, первое место принадлежит Красногорску. Там за сутки выявили 67 новых случаев.

Следом идет Королев – 53 заразившихся. Тройку лидеров замыкает Щелково, где COVID-19 обнаружили у 44 жителей, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Дубне, Красноармейске, Молодежном, Протвино, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской количество инфицированных не изменилось.

Всего за сутки заразу подхватили 721 человек, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Свежая статистика по коронавирусу в России – в материале от "Утро.ру".