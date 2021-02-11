В Подмосковье назвали города-антилидеры по COVID-19

Наибольшее число новых случаев выявлено в Красногорске

Стало известно, какие подмосковные города лидируют по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 11 февраля, первое место принадлежит Красногорску. Там за сутки выявили 67 новых случаев.

Следом идет Королев – 53 заразившихся. Тройку лидеров замыкает Щелково, где COVID-19 обнаружили у 44 жителей, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Дубне, Красноармейске, Молодежном, Протвино, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской количество инфицированных не изменилось.

Всего за сутки заразу подхватили 721 человек, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Свежая статистика по коронавирусу в России – в материале от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США использовали санкции против "Северного потока-2" для газовой войны Украины с Россией - эксперт

Основную ставку американцы делали на Порошенко

В России заявили о подорожании популярного продукта

Неурожай в стране-поставщике привел к повышению стоимости товара

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей