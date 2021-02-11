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Стало известно, какие подмосковные города лидируют по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 11 февраля, первое место принадлежит Красногорску. Там за сутки выявили 67 новых случаев.
Следом идет Королев – 53 заразившихся. Тройку лидеров замыкает Щелково, где COVID-19 обнаружили у 44 жителей, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
В Дубне, Красноармейске, Молодежном, Протвино, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской количество инфицированных не изменилось.
Всего за сутки заразу подхватили 721 человек, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Свежая статистика по коронавирусу в России – в материале от "Утро.ру".
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