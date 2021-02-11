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Врач-инфекционист Евгений Тимаков ответил на один из самых актуальных вопросов, когда можно будет забыть о масочном режиме. По словам специалиста, в России это произойдет не раньше мая, а в Москве – в июне.
Тимаков заявил, что пока еще рано находиться в общественных местах без средств защиты.
"В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели", – отметил эксперт.
Инфекционист добавил, что ближе к лету появятся благоприятные условия для победы над вирусом – солнце, возможность проветривать помещения. Поэтому именно в этот период можно будет снять защитные маски, передает РИА "Новости".
Ранее появилась информация, что в одном из регионов России отменили масочный режим.
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