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Владимир Путин во время встречи с руководителями российских СМИ не исключил, что привьется российской вакциной от коронавируса. Однако прежде он собирается проконсультироваться с врачами, поскольку в ближайшее время у него назначего еще несколько медицинских процедур.
Как рассказал журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, вопрос о вакцинации "Спутником V" президенту задал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. Путин сообщил, что у него есть специальный прививочный план, в который также включены вакцинации от гриппа и пневмококка. Прежде всего нужно понять, когда правильно делать прививку от коронавируса при таком графике, объяснил лидер.
При этом Путин подчеркнул, что не намерен "обезьянничать" и прививаться от коронавируса перед камерами. К слову, на такие меры пошел новый президент США Джо Байден. О желании вести прямую трансляцию во время процедуры заявлял и Владимир Зеленский, но пока в стране нет необходимого лекарства.
Впервые Владимир Путин рассказал о готовности привиться "Спутником V" во время разговора с президентом Южной Кореи, но отметил, что пока вакцина не доступна людям его возраста – максимальный порог составлял 60 лет. Через несколько дней Минздрав одобрил применение лекарства для людей более старшей возрастной группы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не собираются сообщать о сроках, когда Путин сделает прививку от коронавируса, отмечая, что об этом решении российский лидер расскажет лично.
Напомним, встреча Владимира Путина с руководителями российских СМИ прошла накануне в закрытом формате. Позже некоторые подробности просочились в прессу, что вызвало недовольство в Кремле. Песков подчеркнул, что журналисты попросту "слили" информацию, несмотря на просьбу оставить беседу без записи.
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