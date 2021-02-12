Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 февраля
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Число жертв COVID-19 в стране достигло 79 194

За сутки в России опасную инфекцию подцепили 15 089 жителей. В целом на 12 февраля, как передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, заболели 4 042 837 человек.

В Москве диагноз "COVID-19" поставили еще 2 139 горожанам. Положительный результат за сутки дали 1 134 теста на коронавирус в Петербурге и 842 в Московской области. 

Ушли из жизни за время пандемии 79194 инфицированных.  В течение 24 часов скончались 507 россиян.

Однако есть и положительные новости. На 20 720 выросло число тех, кто избавился от коронавируса. Полностью выздоровели с начала эпидемии 3 559 142 жителя нашей страны.

Как стало известно накануне, Владимир Путин не исключил, что привьется российской вакциной от коронавируса. Однако прежде он собирается проконсультироваться с врачами, так как в ближайшее время у него назначено еще несколько медицинских процедур. 

Пандемия COVID-19 наглядно показала, как важно уметь быстро реагировать на неожиданные вызовы. Москве справиться с кризисом из-за инфекции помог высокий уровень внедрения цифровых технологий.

Полина ДОРОЖКИНА

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Ничего не понятно из этой статьи. Полный бред.
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