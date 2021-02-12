Для роста числа заболевших есть все предпосылки

Временное улучшение ситуации по заболеваемости в России может очень скоро смениться заметным ухудшением. Для новой волны коронавируса есть все предпосылки, поделился мнением врач Евгений Тимаков.

По его словам, уже весной число инфицированных может сильно возрасти. Это может произойти из-за снятия некоторых карантинных запретов и характерного для конца зимы снижения иммунитета.

Затем придут ОРВИ и авитаминоз. Кроме того, не исключены стрессы и депрессии, вызванные ограничениями и экономическими проблемами в стране, добавил инфекционист в комментарии РИА "Новости".

Также будет недостаточно солнечного света. Россияне ослабеют, и COVID-19 "даже в небольшой дозе сможет их заразить", отметил специалист.

Ранее о неизбежности третьей волны эпидемии коронавируса предупредил известный теле-доктор Александр Мясников. Спад заболеваемости указывает на трехмесячный цикл, поэтому к лету, максиму -, к осени, число зараженных начнет расти, сказал он.