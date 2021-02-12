Названы города Подмосковья с наибольшим числом зараженных COVID-19

В регионе выявили 842 случая коронавируса за сутки

Московская область по-прежнему входит в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19 в России. За время пандемии в регионе заразились 203 319 человек, из низ 842 – за последние сутки.

В Красногорске выявили 60 новых случаев заболевания. В Королеве пациентов с коронавирусом стало на 54 больше, а в Балашихе – на 53. Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Непростая эпидемиологическая ситуация в Люберцах, Подольске, Солнечногорске, Ленинском округе и Дмитрове. Следом идут Мытищи, Орехово-Зуево и Раменский округ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 15 089 жителей.

Карина СИРАЗОВА

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