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Московская область по-прежнему входит в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19 в России. За время пандемии в регионе заразились 203 319 человек, из низ 842 – за последние сутки.
В Красногорске выявили 60 новых случаев заболевания. В Королеве пациентов с коронавирусом стало на 54 больше, а в Балашихе – на 53. Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
Непростая эпидемиологическая ситуация в Люберцах, Подольске, Солнечногорске, Ленинском округе и Дмитрове. Следом идут Мытищи, Орехово-Зуево и Раменский округ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Всего за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 15 089 жителей.
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Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике