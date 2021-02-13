Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 февраля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 февраля
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press//www.globallookpress.com
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COVID-19 унес жизни 79 696 человек

В России к субботе врачи поставили диагноз "коронавирус" 14 861 жителям. За все время эпидемии инфекцию подхватили 4 057 698  россиян. 

В Москве зараженных за сутки оказалось 1963 горожан. Следом идет Санкт-Петербург, где 1130 новых случаев заболевания. В Подмосковье положительные тесты на COVID-19 сдали 884 человек.

Умерли за сутки 502 пациентов. За все время эпидемии не стало 79 696 жителей страны. 

Выздоровевших стало больше на 18 765 россиян. Всего излечились 3 577 907 человек. 

Несмотря на постепенное улучшение ситуации с коронавирусом, врачи опасаются того, что весной может прокатиться новая волна заболеваний. По мнению экспертов, для этого есть все предпосылки. Тем временем на Западе появляется все больше положительных отзывов о российской вакцине. 

Полина ИВАНОВА

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