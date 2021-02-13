COVID-19 унес жизни 79 696 человек

В России к субботе врачи поставили диагноз "коронавирус" 14 861 жителям. За все время эпидемии инфекцию подхватили 4 057 698 россиян.

В Москве зараженных за сутки оказалось 1963 горожан. Следом идет Санкт-Петербург, где 1130 новых случаев заболевания. В Подмосковье положительные тесты на COVID-19 сдали 884 человек.

Умерли за сутки 502 пациентов. За все время эпидемии не стало 79 696 жителей страны.

Выздоровевших стало больше на 18 765 россиян. Всего излечились 3 577 907 человек.

Несмотря на постепенное улучшение ситуации с коронавирусом, врачи опасаются того, что весной может прокатиться новая волна заболеваний. По мнению экспертов, для этого есть все предпосылки. Тем временем на Западе появляется все больше положительных отзывов о российской вакцине.