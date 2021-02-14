Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 февраля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 февраля
Фото: pixabay.com
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За сутки выявлено 14 185 случаев COVID-19

За последние 24 часа в России от коронавируса умерло 430 человек. По данным оперштаба, зарегистрировано заражений.

На первом месте по заболеваемости Москва – 1559 человек. На втором Петербург – 1099 случаев. Третью строчку занимает Московская область – 828 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавируса в России выявлено 4 071 883 случаев. Жертвами ковида стали 80 126 пациентов. Выздоровели 3 593 101 человек.

Ранее врач-инфекционист дал прогноз, когда в России отменят масочный режим. По мнению специалиста, россиянам придется набраться терпения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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