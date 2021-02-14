Во Франции заявили об эффектной победе России в битве вакцин

Политолог оценил достижения нашей страны

Россия выигрывает в геополитической битве благодаря созданию и экспорту вакцины "Спутник V". Такое мнение озвучил политолог из Франции Паскаль Бонифас.

В интервью Ouest-France эксперт напомнил, как другие страны позволяли себе насмехаться над препаратом против коронавируса, когда его только представил российский лидер Владимир Путин.

"Но эта вакцина работает",

– признал Бонифас.

Он добавил, что победа России в битве вакцин – "самая эффектная".

Достижения в этой сфере, судя по всему, позволят нашей стране заработать миллиарды долларов, отметил эксперт.

Напомним, что Украина наотрез отказалась от российской вакцины. Депутат Рады на этом фоне отметил, что политика президента Владимира Зеленского превращает народ в "подопытных кроликов". На деле глава страны не заботится о благополучии граждан, действуя по указке запада, заявил он.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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