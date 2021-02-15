Число заразившихся в нашей стране достигло 4 086 090

Коронавирус ослабил хватку, но не отпускает. В России за сутки положительный результат показали 14 207 новых тестов на COVID-19.

При этом умерли 394 человека. Вылечились в разы больше – 13 935.

Антилидером среди регионов по распространению пандемии остается Москва, где за 24 часа обнаружены 1 818 инфицированных. Получше ситуация в Питере – там дополнительно заразились 1 093 горожан, а в Московской области еще меньше – 801 житель.

С начала пандемии, по данным Оперштаба, коронавирус подцепили 4 086 090 россиян. Ушли из жизни в целом 80 520 человек.

В разы больше в нашей стране тех, кто избавился от COVID-19. Их число на 15 февраля достигло 3 607 036.

Тем временем политолог во Франции заявил, что Москва выигрывает в геополитической битве благодаря созданию и экспорту вакцины "Спутник V". И добавил: победа России в битве препаратов против коронавируса – "самая эффектная

Нынешняя пандемия COVID-19 не станет первой и единственной в жизни людей, отметил известный теледоктор Александр Мясников. По его словам, новая инфекция, окажется ужаснее теперешней и пройдет две мутации.