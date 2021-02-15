В Австрии заявили о новом шоке от "Спутника V"

В Австрии заявили о новом шоке от "Спутника V"
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Европейцы стали заложниками собственных стереотипов

Когда в самый разгар пандемии в прошлом году президент России Владимир Путин объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса западные страны столкнулись с первым шоком. Тогда никто не подозревал, что Москва способна на такие научные прорывы. Сейчас же, как пишет Wiener Zeitung, Запад испытал новый шок от "Спутника V". 

Новость о создании вакцины в России в Европе многие восприняли скептически. Никто не поверил в надежность средства, поскольку, указывается в статье, доверия к российской системе на Западе нет, даже несмотря на то, что лекарство было изобретено всемирно известным институтом имени Гамалеи. Особенно снисходительную улыбку вызывало название, отсылающее к космическому аппарату, который подчеркнул технологическое отставание США от СССР в 50-е годы. 

Однако журналист Герхард Лехнер полагает, что Владимир Путин не стал бы позорить себя самого и страну, выпуская недейственную вакцину против коронавируса. Кроме того, в последнее время Россия преподносит все больше сюрпризов, чтобы западные страны наконец отказались от представления о стране как об отсталой, которое культивировалось десятилетиями. Признание лекарства эффетивным в борьбе с инфекцией стало вторым шоком для Запада. 

Разговоры о российском "Спутнике V" в Европе в последнее время обостряются все сильней. Часть стран намеревается использовать вакцину вместо препаратов Pfizer и AstraZeneca – против последнего, к слову, протестуют врачи в Австрии, отказываясь прививаться вакциной, действие которой не доказано. 

Некоторые аналитики полагают, что из-за "Спутника" в ЕС может начаться раскол. Часть стран выражают готовность использовать российский препарат в прививочной кампании, другие заявляют о его серьезной опасности. Дополнительно на Евросоюз пытаются повлиять в Киеве, предпринимая попытки отговорить Запад использовать вакцину из России. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость141093
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Да всё они знали и понимали!! :))))
Просто нужен был повод для запрета, чтобы западные олигархи не потеряли миллиарды евро, которые они планировали заработать на своих слабоумных дрессированных маргиналах!
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