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Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса в действительности оказался более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом написала в отчете Консультативная группа по новым возникающим респираторным вирусам.
Ранее специалисты предполагали, что "британская" мутация является более опасной в отношении скорости распространения и уровня летальности, однако подтверждения на этот счет у них появились только сейчас.
Ученые провели исследования по случаям заражения COVID-19 в ведущих больницах Лондона и обнаружили, что новый штамм на 30-70% более смертоносен. Однако, подчеркнули они в отчете, тенденция относительно более высокой смертности пациентов подлежит более детальному изучению. До конца говорить о том, что именно новая мутация стала причиной смерти они избегают.
Пока первоначальная версия предполагает, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.
Некоторые специалисты полагают, что появление новых штаммов коронавируса стало третьей волной распространения инфекции и не исключают введения еще одного локдауна.
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