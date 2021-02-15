Догадки ученых подтвердились

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса в действительности оказался более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом написала в отчете Консультативная группа по новым возникающим респираторным вирусам.

Ранее специалисты предполагали, что "британская" мутация является более опасной в отношении скорости распространения и уровня летальности, однако подтверждения на этот счет у них появились только сейчас.

Ученые провели исследования по случаям заражения COVID-19 в ведущих больницах Лондона и обнаружили, что новый штамм на 30-70% более смертоносен. Однако, подчеркнули они в отчете, тенденция относительно более высокой смертности пациентов подлежит более детальному изучению. До конца говорить о том, что именно новая мутация стала причиной смерти они избегают.

Пока первоначальная версия предполагает, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.

Некоторые специалисты полагают, что появление новых штаммов коронавируса стало третьей волной распространения инфекции и не исключают введения еще одного локдауна.