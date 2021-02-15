Летальность до 70%: "британский" штамм коронавируса оказался в разы опасней

Летальность до 70%: "британский" штамм коронавируса оказался в разы опасней
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Догадки ученых подтвердились

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса в действительности оказался более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом написала в отчете Консультативная группа по новым возникающим респираторным вирусам. 

Ранее специалисты предполагали, что "британская" мутация является более опасной в отношении скорости распространения и уровня летальности, однако подтверждения на этот счет у них появились только сейчас. 

Ученые провели исследования по случаям заражения COVID-19 в ведущих больницах Лондона и обнаружили, что новый штамм на 30-70% более смертоносен. Однако, подчеркнули они в отчете, тенденция относительно более высокой смертности пациентов подлежит более детальному изучению. До конца говорить о том, что именно новая мутация стала причиной смерти они избегают. 

Пока первоначальная версия предполагает, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания. 

Некоторые специалисты полагают, что появление новых штаммов коронавируса стало третьей волной распространения инфекции и не исключают введения еще одного локдауна. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Из Росгвардии после крупного скандала уволились сразу 9 генералов

За отставкой одного высшего офицера последовали еще несколько

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей