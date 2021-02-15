Худшая ситуация наблюдается в Солнечногорске

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в трех подмосковных городах – Солнечногорске, Раменском и Балашихе. Там за сутки вирус подхватили 50, 48 и 47 человек соответственно.

Затем идут Дмитров с 44 заболевшими и Щелково с 40 заразившимися, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В таких городах, как Власиха, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Молодежный, Протвино, Рошаль и Элекстрогорск, количество больных COVID-19 осталось без изменений.

Всего за последние сутки коронавирус подхватил 801 житель Московской области. Общее число заболевших составляет 205 832 человека, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".