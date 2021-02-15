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Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в трех подмосковных городах – Солнечногорске, Раменском и Балашихе. Там за сутки вирус подхватили 50, 48 и 47 человек соответственно.
Затем идут Дмитров с 44 заболевшими и Щелково с 40 заразившимися, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
В таких городах, как Власиха, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Молодежный, Протвино, Рошаль и Элекстрогорск, количество больных COVID-19 осталось без изменений.
Всего за последние сутки коронавирус подхватил 801 житель Московской области. Общее число заболевших составляет 205 832 человека, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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