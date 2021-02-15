Названы антилидеры по COVID-19 в Подмосковье

Худшая ситуация наблюдается в Солнечногорске

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в трех подмосковных городах – Солнечногорске, Раменском и Балашихе. Там за сутки вирус подхватили 50, 48 и 47 человек соответственно.

Затем идут Дмитров с 44 заболевшими и Щелково с 40 заразившимися, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В таких городах, как Власиха, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Молодежный, Протвино, Рошаль и Элекстрогорск, количество больных COVID-19 осталось без изменений.

Всего за последние сутки коронавирус подхватил 801 житель Московской области. Общее число заболевших составляет 205 832 человека, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Министр озвучил причины произошедшего разлада

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей