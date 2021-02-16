За время пандемии умерли 80 979 жителей нашей страны

В последние 24 часа диагноз "COVID-19" поставили 13 233 россиянам. Излечились еще 17 627 человек.

К сожалению, жертв по-прежнему немало. За сутки их число составило 459.

Москва по-прежнему занимает первое место среди городов с высоким приростом зараженных. В столице их стало больше на 1 409.

В Петербурге инфекцию подцепили еще 1 082 жителя. Прибыло таких и в Московской области – 643 новых теста на коронавирус дали положительный результат.

За все время пандемии, по информации Оперштаба, COVID-19 обнаружили у 4 099 323 человек. Скончались 80 979 пациентов. Выздоровели 3 624 663 россиянина.

Как уже подтверждено, "британский" штамм коронавируса оказался в разы опаснее. Эта мутация COVID-19 намного быстрее распространяется и у нее больший уровень смертности.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировали в трех городах – Солнечногорске, Раменском и Балашихе. Там за сутки инфекцию подхватили 50, 48 и 47 человек соответственно.

