Имеющиеся препараты способны выработать иммунитет ко всем известным мутациям инфекции

Создать вакцину, защищающую от всех существующих разновидностей коронавируса, вполне реально. Таким мнением поделился эпидемиолог Александр Бутенко.

По его словам, для этого надо получить препарат, в составе которого есть части всех штаммов инфекции. Это поможет выработать антитела к известным мутациям COVID-19.

Разновидности коронавируса будут возникать постоянно. И жизненно важно создать вакцину от всех, подчеркнул специалист.

Однако все имеющиеся препараты способны выработать иммунитет к мутациям коронавируса. Причин считать их неэффективными в борьбе с новыми вариантами COVID-19 нет, отметил Бутенко.

Пожожей точки зрения придерживается и ученый Алексей Аграновский. От ныне существующих препааретов вряд ли могут спастись известные штаммы, добавил он в беседе с корреспондентом URA.RU. И пояснил, что такие виды коронавируса вряд ли есть, так как, чтобы вакцины не подействовали, инфекция должна мутировать чересчур мощно.

На 18 февраля заразились в целом 4 099 323 россиян. Умерли за время пандемии 80 520 человек, а 3 607 036 жителей страны избавились от COVID-19.