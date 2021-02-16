Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Создать вакцину, защищающую от всех существующих разновидностей коронавируса, вполне реально. Таким мнением поделился эпидемиолог Александр Бутенко.
По его словам, для этого надо получить препарат, в составе которого есть части всех штаммов инфекции. Это поможет выработать антитела к известным мутациям COVID-19.
Разновидности коронавируса будут возникать постоянно. И жизненно важно создать вакцину от всех, подчеркнул специалист.
Однако все имеющиеся препараты способны выработать иммунитет к мутациям коронавируса. Причин считать их неэффективными в борьбе с новыми вариантами COVID-19 нет, отметил Бутенко.
Пожожей точки зрения придерживается и ученый Алексей Аграновский. От ныне существующих препааретов вряд ли могут спастись известные штаммы, добавил он в беседе с корреспондентом URA.RU. И пояснил, что такие виды коронавируса вряд ли есть, так как, чтобы вакцины не подействовали, инфекция должна мутировать чересчур мощно.
На 18 февраля заразились в целом 4 099 323 россиян. Умерли за время пандемии 80 520 человек, а 3 607 036 жителей страны избавились от COVID-19.
Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют
Отечественные компании активно сотрудничают с регуляторами ЕС, но не идут на диалог с властями РФ по вопросам климата