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В России продлили срок действия ограничений на полеты в Великобританию. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Авиасообщение с Соединенным Королевством приостановлено еще ровно на месяц – до 16 марта. Это необходимая мера, указали в Оперштабе.
Важно обеспечить безопасность жителей нашей страны – защитить их здоровье. Принятая мера связана с тем что на территории Великобритании сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, передает РИА "Новости".
Россия уже продлевала срок приостановки ависообщения с Великобританией. Тогда указывалось, что летать в Соединенное Королевство нельзя будет до 16 февраля.
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