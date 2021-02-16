Это необходимо для обеспечения безопасности жителей нашей страны

В России продлили срок действия ограничений на полеты в Великобританию. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение с Соединенным Королевством приостановлено еще ровно на месяц – до 16 марта. Это необходимая мера, указали в Оперштабе.

Важно обеспечить безопасность жителей нашей страны – защитить их здоровье. Принятая мера связана с тем что на территории Великобритании сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, передает РИА "Новости".

Россия уже продлевала срок приостановки ависообщения с Великобританией. Тогда указывалось, что летать в Соединенное Королевство нельзя будет до 16 февраля.