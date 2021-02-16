Коронавирус вряд ли исчезнет с лица Земли, считают специалисты

Эксперты полагают, что вакцинация от COVID-19 не заставит инфекцию исчезнуть. Вероятнее всего, вирус превратится в новую форму эндемического заболевания. Так считают специалисты издания The Economist.

Авторы статьи говорят о том, что несмотря на успехи в вакцинации по всему миру, расслабляться не стоит. Ведь 85% стран еще не начали делать прививки. Охватить весь мир вакцинация может в 2023 году, но до этого времени будут оставаться люди, которым будет угрожать коронавирус.

В пользу того, что коронавирус еще надолго задержится среди человечества, по мнению экспертов, говорит наличие различных штаммов. К тому же, на это повлияют люди, отказывающиеся от прививки.