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Эксперты полагают, что вакцинация от COVID-19 не заставит инфекцию исчезнуть. Вероятнее всего, вирус превратится в новую форму эндемического заболевания. Так считают специалисты издания The Economist.
Авторы статьи говорят о том, что несмотря на успехи в вакцинации по всему миру, расслабляться не стоит. Ведь 85% стран еще не начали делать прививки. Охватить весь мир вакцинация может в 2023 году, но до этого времени будут оставаться люди, которым будет угрожать коронавирус.
В пользу того, что коронавирус еще надолго задержится среди человечества, по мнению экспертов, говорит наличие различных штаммов. К тому же, на это повлияют люди, отказывающиеся от прививки.
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