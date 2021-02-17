На сегодня выздоровели 3 642 582 жителя нашей страны

За время пандемии в России выявлено 4 112 151 случай заражения. В последние 24 часа, как передает Оперштаб, заболели 12 828 человек.

Москва все еще лидирует по количеству инфицированных – там их за сутки 1 282. Диагноз "COVID-19" в Петербурге поставили еще 1 103 горожанам. В Московской области пациентов с коронавирусом стало больше на 470.

Скончались уже 81 446 россиян с положительным результатом тестов на инфекцию. Только за сутки число жертв составило 467.

Излечились на 17 февраля 3 642 582 жителя нашей страны. Выздоровели со вчерашнего дня 17 919 человек.

Тем временем в ВОЗ сказали, что вторая волна эпидемии COVID-19 пошла на спад, но у населения все еще не выработался коллективный иммунитет к инфекции. Поэтому, если не будут соблюдаться ограничительные санитарные меры, возможен третий виток.

Ранее специалисты предупредили, что вакцинация не заставит коронавирус исчезнуть. Скорее всего, инфекция превратится в новую форму эндемического заболевания.