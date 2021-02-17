Cвежая статистика по коронавирусу в России на 17 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 17 февраля
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
На сегодня выздоровели 3 642 582 жителя нашей страны

За время пандемии в России выявлено 4 112 151 случай заражения. В последние 24 часа, как передает Оперштаб, заболели 12 828 человек.

Москва все еще лидирует по количеству инфицированных – там их за сутки 1 282. Диагноз "COVID-19" в Петербурге поставили еще 1 103 горожанам. В Московской области пациентов с коронавирусом стало больше на 470.

Скончались уже 81 446 россиян с положительным результатом тестов на инфекцию. Только за сутки число жертв составило 467.

Излечились на 17 февраля 3 642 582 жителя нашей страны. Выздоровели со вчерашнего дня 17 919 человек.

Тем временем в ВОЗ сказали, что вторая волна эпидемии COVID-19 пошла на спад, но у населения все еще не выработался коллективный иммунитет к инфекции. Поэтому, если не будут соблюдаться ограничительные санитарные меры, возможен третий виток.

Ранее специалисты предупредили, что вакцинация не заставит коронавирус исчезнуть. Скорее всего, инфекция превратится в новую форму эндемического заболевания.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Европа бросилась скупать российский газ из-за холодов

Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей