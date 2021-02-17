Хорватия получит миллион доз "Спутника V" в обход ЕС

Вакцина прибудет в страну в течение следующих недель

Посол России в Загребе Андрей Нестеренко сообщил, что переговоры с Хорватией по доставке российской вакцины от коронавируса вышли на новый уровень. Страна почти наверняка может расчитывать на "Спутник V".

Около миллиона доз препарата Хорватия может получить в течение 10 дней. Их доставят в страну спецрейсом, пишет Jutarnji list. При этом хорватские власти не собираются дожидаться одобрения "Спутника V" Европейским агентством по лекарственным средствам, пойдя по стопам Венгрии.Такая схема позволит Загребу "не зависеть от распределения внутри ЕС", не нарушая при этом правил сообщества, сообщает "МИР24".







