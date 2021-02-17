В Турции смягчают ограничения по коронавирусу

В стране успешно проходит прививочная кампания

В Турции решили ослабить антиковидные ограничения. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

Ограничения начнут постепенно сниматься с начала марта. При этом регионы будут разделены на четыре категории – высокого риска, умеренного, среднего и низкого, передает РИА "Новости".

"По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - отметил Эрдоган.

В скором времени появится специальная дорожная карта, показывающая, какие заведения возобновят свою работу в обычном режиме.

Смягчение ограничений связано с тем, что в стране прививку против COVID-19 сделали уже более пяти миллионов человек.

Напомним, сейчас туркам нельзя без особой надобности выходить на улицу с 21:00 до 05:00 в будние дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.