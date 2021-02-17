В Турции смягчают ограничения по коронавирусу

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В Турции решили ослабить антиковидные ограничения. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
Ограничения начнут постепенно сниматься с начала марта. При этом регионы будут разделены на четыре категории – высокого риска, умеренного, среднего и низкого, передает РИА "Новости".
"По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - отметил Эрдоган.
В скором времени появится специальная дорожная карта, показывающая, какие заведения возобновят свою работу в обычном режиме.
Смягчение ограничений связано с тем, что в стране прививку против COVID-19 сделали уже более пяти миллионов человек.
Напомним, сейчас туркам нельзя без особой надобности выходить на улицу с 21:00 до 05:00 в будние дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.
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