Жертв инфекции стало больше на 480

Борьба с COVID-19 продолжается. За сутки в нашей стране, по данным Оперативного штаба, положительный результат дали 13 447 тестов. В целом заболели 4 125 598 россиян.

Москва все еще удерживает первую строчку по количеству случаев ежедневного заражения. Инфицированных в столице прибыло на 1 950 горожан.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили еще у 1 094 человек. А в Подмосковье COVID-19 диагностировали у 977 жителей.

На 18 февраля умерли 81 926 пациентов. В последние 24 часа болезнь унесла жизни 480 россиян.

Избавились от смертоносной инфекции за сутки 18 730 человек. Число вылечившихся на 18 февраля составило 3 661 312.

Между тем была озвучена новая версия о происхождении коронавируса. На самом деле COVID-19 вполне мог попасть в Китай из Америки, где появился в лаборатории.

Также стало известно, что Хорватия получит миллион доз "Спутника V" в обход ЕС. В течение десяти дней в эту страну может поступить 1 млн доз препарата.

