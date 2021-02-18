Курс рубля
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Борьба с COVID-19 продолжается. За сутки в нашей стране, по данным Оперативного штаба, положительный результат дали 13 447 тестов. В целом заболели 4 125 598 россиян.
Москва все еще удерживает первую строчку по количеству случаев ежедневного заражения. Инфицированных в столице прибыло на 1 950 горожан.
В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили еще у 1 094 человек. А в Подмосковье COVID-19 диагностировали у 977 жителей.
На 18 февраля умерли 81 926 пациентов. В последние 24 часа болезнь унесла жизни 480 россиян.
Избавились от смертоносной инфекции за сутки 18 730 человек. Число вылечившихся на 18 февраля составило 3 661 312.
Между тем была озвучена новая версия о происхождении коронавируса. На самом деле COVID-19 вполне мог попасть в Китай из Америки, где появился в лаборатории.
Также стало
известно, что Хорватия получит миллион доз
"Спутника V" в обход ЕС. В течение десяти дней в эту страну может
поступить 1 млн доз препарата.
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