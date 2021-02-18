Вакцина "Спутник Лайт" и прививки от COVID-19 для детей: Собянин рассказал об исследованиях

Москва начинает международные клинические исследования однофазной вакцины от коронавируса

Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V", разработанной в московском Институте им. Гамалеи, полностью доказана. Прививку уже сделали миллионы россиян, включая почти 600 тысяч москвичей. Препарат активно закупают другие страны. При этом столичные ученые продолжают работать над средствами от Covid-19. Так, с 18 февраля стартуют международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новой разработке специалисты Института им. Гамалеи использовали те же векторы-носители, что и в "Спутнике V". Самого коронавируса в вакцине нет, значит, заразиться от препарата невозможно. Главное отличие второго "Спутника" от первого – он однофазный, то есть вакцинирующимся не придется планировать второй визит в поликлинику.

"Новый препарат призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель", – пояснил мэр.

Первые фазы испытаний "Спутника Лайт" уже состоялись. Получившие прививку хорошо ее перенесли, иммунитет от Covid-19 у них сформировался. Во втором, основном, этапе испытаний примут участие 3 тысячи добровольцев из Москвы и 3 тысячи жителей Объединенных Арабских Эмиратов.

Одновременно Москва проводит исследования устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса. Это важно, поскольку и вирус, и препарат новые, и пока ученые могут только предполагать, насколько "живучи" антитела после прививки. Чтобы получить точные данные, две тысячи человек, поставившие первый компонент вакцины 3-6 месяцев назад, в течение полугода – с февраля по август – будут ежемесячно сдавать тест на антитела. Это позволит понять, как часто нужна повторная вакцинация.

Еще одно важнейшее направление работы – защита детей от коронавируса. Сейчас на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве проведут три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет. После этого будет приниматься решение, включать ли подростков в программу вакцинации.

Всю подробную информацию о борьбе с COVID-19 в Москве, в том числе о пунктах вакцинации и записи для участия в испытаниях новых разработок, можно узнать на официальном городском портале mos.ru.