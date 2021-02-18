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Версия об искусственном провоцировании вспышки инфекции COVID-19 путем завоза вируса в КНР маловероятна. Соответствующее заявление сделал 18 февраля глава экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Специалист отметил, что подобные явления в принципе редки, а после проведения масштабных исследований в Китае было выявлено малое количество положительных результатов.
Питер Бен Эмбарек уточнил, выступая на брифинге, что ВОЗ склоняется к варианту об идее распространения SARS-CoV-2 на одном из рынков КНР при торговле замороженными мясными продуктами.
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