В ВОЗ отвергли версию о завозе коронавируса в Китай

Исследования организации не подтвердили заявлений КНР, заявили специалисты

Версия об искусственном провоцировании вспышки инфекции COVID-19 путем завоза вируса в КНР маловероятна. Соответствующее заявление сделал 18 февраля глава экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Специалист отметил, что подобные явления в принципе редки, а после проведения масштабных исследований в Китае было выявлено малое количество положительных результатов.

Питер Бен Эмбарек уточнил, выступая на брифинге, что ВОЗ склоняется к варианту об идее распространения SARS-CoV-2 на одном из рынков КНР при торговле замороженными мясными продуктами.


Егор МАЛКОВ

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