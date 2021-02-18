Дефицит вакцин в США заставил американских дипломатов задуматься о "Спутнике"

Вашингтон не может обеспечить своевременную поставку необходимого количества доз

Американские дипломаты, работающие за рубежом, изъявили желание пройти вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Причина заключается в дефиците доз в самих Соединенных Штатах.

Согласно приведенным данным, ряд сотрудников Госдепа направили российской стороне просьбу о предоставлении лекарственных доз, так как Белый дом не смог пообещать реализовать поставку в необходимом количестве в ближайшее время. 

Как пишет The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц Соединенных Штатов, подобная просьба была направлена с изрядной долей неловкости, так как "для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран".

Егор МАЛКОВ

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