Вашингтон не может обеспечить своевременную поставку необходимого количества доз

Американские дипломаты, работающие за рубежом, изъявили желание пройти вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Причина заключается в дефиците доз в самих Соединенных Штатах.

Согласно приведенным данным, ряд сотрудников Госдепа направили российской стороне просьбу о предоставлении лекарственных доз, так как Белый дом не смог пообещать реализовать поставку в необходимом количестве в ближайшее время.

Как пишет The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц Соединенных Штатов, подобная просьба была направлена с изрядной долей неловкости, так как "для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран".