Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Американские дипломаты, работающие за рубежом, изъявили желание пройти вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Причина заключается в дефиците доз в самих Соединенных Штатах.
Согласно приведенным данным, ряд сотрудников Госдепа направили российской стороне просьбу о предоставлении лекарственных доз, так как Белый дом не смог пообещать реализовать поставку в необходимом количестве в ближайшее время.
Как пишет The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц Соединенных Штатов, подобная просьба была направлена с изрядной долей неловкости, так как "для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран".
На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение
Регулятор взял год на подготовку инициативы