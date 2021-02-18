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Анна Попова предупредила россиян о большом риске заразиться коронавирусом. Слова главы Роспотребнадзора прозвучали в эфире канала "Россия 1".
В интервью журналистке Наиле Аскер-заде Попова рассказала, что распространение COVID-19 удается сдерживать, однако суточный прирост заболевших еще достаточно велик.
"Двенадцать тысяч в сутки – это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи", – отметила Анна.
По словам госдеятеля, еще не наступил тот момент, когда можно заявить – инфекция окончательно отступает. Наоборот, в феврале и марте появляются различные респираторные инфекции.
"Сегодня риски еще достаточно велики. Во-первых, иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью. Нельзя обольщаться", – заключила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора дала свой прогноз относительно полного отказа от масок.
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